Morandi, Ferruccio Sansa: "Il nuovo ponte non colma il vuoto nel cuore delle famiglie"

Intervenendo a ‘l'Aria che tira’ di La7, il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa, ha risposto così a una domanda sull'inaugurazione del nuovo ponte di Genova: "Oggi è un giorno complesso per Genova. Il nuovo ponte è un segno importante per gli italiani e per i liguri. Oggi si colma un vuoto nel cielo della Valpolcevera, ma non nel cuore delle famiglie delle vittime. Per quanto riguarda le responsabilità sul crollo e sulla situazione delle nostre autostrade, dovranno essere chiariti molti aspetti che riguardano la gestione da parte di Aspi. La Liguria ha subito danni ingenti dal punto di vista umano ed economico. Chi sarà al governo della Regione dovrà pretendere miliardi da chi è responsabile".