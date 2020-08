Inaugurazione ponte San Giorgio, gli assessori regionali: "Progetto importante che riunirà Genova e la Liguria" (Video)

"Importante". E' questo l'aggettivo con il quale gli esponenti della giunta regionale ligure hanno definito questo giorno in cui Genova, e la regione intera, torneranno ad essere simbolicamente unite dal nuovo 'Ponte San Giorgio'.



L'emozione della grande opera realizzata in tempi record per la consuetudine italiana, il ricordo delle vittime del tragico crollo del 14 agosto 2018, la speranza di una pronta ripartenza per tutta la regione. "Un legame col passato che non si può dimenticare perchè non lo vogliamo, però è un ponte verso il futuro - afferma l'assessore a sport, scuola e cultura Ilaria Cavo -. E' questo il senso di questa giornata all'insegna della sobrietà, del ricordo ma anche dell'orgoglio e del ringraziamento di coloro che hanno lavorato a questo progetto".





Un progetto importante per tutto il territorio ligure, non solo per Genova e il suo porto. Lo ricorda l'assessore all'urbanistica e all'edilizia, sottolineando come a questa opera ne vadano collegate altre: "" ha concluso Scajola.Presente all'inaugurazione anche l'assessore alla sanità. Il ponte potrà essere, e sarà un importante collegamento anche dal punto di vista sanitario.- ha detto -”.Per l'assessore alla protezione civile, c'è 'un filo di continuità, vista l'allerta odierna e il maltempo che accompagnò quel terribile 14 agosto.- ha detto -”.