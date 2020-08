Domani visita di Matteo Salvini a Ventimiglia, Di Muro "Invitiamo i cittadini a manifestare contro l’invasione in atto"

Domani l’ex Ministro e Segretario federale della Lega, Sen. Matteo Salvini, farà tappa a Ventimiglia, città da anni al centro del dibattito sull’immigrazione. L'appuntamento è fissato in Via Aprosio, alle 15.

“Gli sbarchi nel mese di luglio sono aumentati del 409% rispetto allo scorso anno quando Salvini era Ministro dell’Interno (erano 1088 nel 2019, sono 6431 nel 2020) - dichiara il deputato ventimigliese della Lega, Flavio Di Muro. Tutto questo si riflette su Ventimiglia, che sta tornando a rivivere i brutti momenti del passato".



"Invitiamo pertanto tutti i cittadini, ventimigliesi e non, a scendere in piazza a fianco di Matteo Salvini e a manifestare contro l’invasione in atto causata dalle scellerate politiche del governo PD-M5S. Speriamo che a Roma prendano atto del malcontento che da tempo si registra tra i cittadini della città di confine e che il Governo agisca di conseguenza - chiosa l’On. Di Muro”.