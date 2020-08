Pallanuoto femminile. In casa SIS Roma coach Marco Capanna fa il punto: "Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane"

La stagione sportiva agonistica per la Lifebrain SIS Roma è terminata con i Campionati Regionali Femminili Estivi Under 17 ed Under 19.

Pochi giorni fa le ragazze Under 19 hanno portato a casa la vittoria del loro Campionato capitanate dal Coach Manuel Bombelli che dichiara: “L’under 19 aveva dimostrato già prima della pausa forzata di avere degli equilibri differenti rispetto all’under 17 tant’è che hanno anche vinto il Campionato Regionale Estivo. Alcuni meccanismi erano ormai propri delle ragazze e anche nelle partite post Covid hanno dimostrato da subito compattezza.”

A differenza della categoria superiore, le ragazze della under 17 ieri hanno perso il loro Campionato con l’ultimo scontro con il VIS NOVA chiudendo con un 10 a 7 dopo una lunga ed intensa partita.



In quest’occasione sono state seguite da Marco Capanna (il loro Coach Manuel Bombelli è impegnato la Nazionale Giovanile) che commenta: “Dopo tanto tempo ho avuto il piacere di tornare in panchina e seguire in prima persona questo gruppo di giovani. Fa sempre male perdere ma, senza soffermarmi mai su assenze e ‘giustificazioni’, mi complimento con la squadra avversaria perché è stata più cinica di noi, ha ottimizzato meglio la prima frazione ed ha meritato di vincere. Abbiamo prodotto e a tratti fatto buone cose ma ci è mancato sempre un pezzo importante. In una partita equilibrata come questa dove potevamo e dovevamo fare di più, le ragazze devono imparare che fa la differenza.”



Marco Capanna, in qualità di Responsabile della Pallanuoto Femminile della Lifebrain SIS Roma, prosegue la sua dichiarazione nel fare un resoconto di questa stagione ed, in particolare, di questi due mesi di lavoro post quarantena: “Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane di ripresa perché era un miraggio poter ricominciare ad allenarci, giocare un piccolo campionato e fare amichevoli. Ho riavuto il tempo di stare con tutte le ragazze, anche se la prima squadra non è al completo viste le numerose presenze in Nazionale, unendole in un unico grande gruppo che ha fatto fare ancora più squadra! Abbiamo aggredito questa ripartenza che poteva causare pigrizia, indolenza e perdita di stimoli.“



Un bilancio positivo quindi quello di questo periodo di cui Capanna è molto soddisfatto: “Ho ottenuto le risposte che volevo in questi due mesi perché le ragazze sono cresciute molto nell’identità di squadra e nello spirito. Lo scorso anno a fine stagione, a prescindere dai risultati, avevamo molti meno feedback di unità di gruppi, di base di lavoro, di coinvolgimento e di principi sportivi. Dobbiamo crescere ancora in ferocia e sfrontatezza, sia come gruppi che individualmente, ma per ora va bene così e questo che abbiamo raggiunto fino ad ora ha un valore enorme! Da settembre tutto ciò dovrà tramutarsi in tanta qualità.”



Una stagione 2020-2021 già con delle premesse importanti visto che gli obiettivi di Capanna, in qualità di Responsabile di tutto il movimento femminile, saranno quelli di primeggiare in tutte le categorie giovanili a livello regionale (U13, U15, U17 e U19), fare risultati importanti in finali nazionali trainati da una prima squadra che vuole essere protagonista assoluto in Campionato e in Europa.



La società si è organizzata subito ed ha avuto coraggio sugli impianti e sulla programmazione: “Ci siamo mossi, a mio avviso, bene anche nella difficoltà” dichiara Capanna che prosegue: “abbiamo mantenuto il gruppo che l’anno scorso è stato insieme solo 3 mesi, che anche nei momenti più bui ha dimostrato di essere composto da ragazze di valore e che ha un grossissimo potenziale tecnico. C’è un asse di giocatrici che ha scelto di prolungare già per due anni, inserimenti di giovani nella prima squadra nelle 13 e nel gruppo di lavoro, con un mercato ponderato e di qualità".



Tutte le ragazze faranno ancora una settimana di lavoro dopodiché si ritroveranno il 31 agosto con la preparazione avendo in programma anche il 1° Waterpolo Camp della Lifebrain SIS Roma che sarà importantissimo per cementare ancora di più tutte le qualità ed il lavoro costruito fino ad ora.



Lasciamo alle spalle la stagione, forse, più particolare di sempre.