Imperia: mercoledì prossimo, si conclude la X stagione del festival internazionale 'Serate organistiche Leonardiane'

Mercoledì 5 Agosto 2020 alle ore 21 presso la Basilica di San Giovanni ad Imperia Oneglia si conclude la X stagione del festival internazionale “Serate organistiche Leonardiane”, con ingresso gratuito.

Per l’occasione il concerto è stato affidato al M° Fabio Ciofini, uno dei maggiori esponenti italiani della musica organistica antica e barocca.

In occasione dell’anniversario dei primi dieci anni di attività il festival quest’anno si pregia del sostegno del Comune di Imperia grazie all’interessamento del sindaco di Imperia Dott. Claudio Scajola ed alla sensibilità dell’assessore alla cultura Marcella Roggero che hanno colto favorevolmente l’iniziativa del direttore artistico del festival, il M° Giorgio Revelli, di unire simbolicamente Porto Maurizio ed Oneglia attraverso un aspetto di eccellenza della città di Imperia, i due prestigiosi organi a canne del Duomo di San Maurizio e della Basilica di San Giovanni.

In un momento di post isolamento causato dalla pandemia di Covid 19 è sembrato opportuno e necessario strutturare una proposta culturale che si rivolga non solo come offerta turistica, ma soprattutto verso la cittadinanza tutta, che ha subito forti limitazioni con le quali si dovrà convivere a lungo.

Fabio Ciofiniha studiato organo, pianoforte e fortepiano al Conservatorio di Perugia rispettivamente con W. Van de Pol, M.F. Spaventi e C. Veneri e clavicembalo presso la Scuola di Musica di Fiesole con A. Fedi. Ha continuato i suoi studi in Organo presso il Conservatorio di Amsterdam con J. Van Oortmerssen ottenendo nel 1999 il “Post-Graduate” in musica barocca. Nel 1995 è stato nominato Organista titolare presso la Collegiata di S. Maria Maggiore in Collescipoli sull’organo barocco W. Hermans (1678). Tiene regolarmente concerti e Masterclass in Italia, Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. Ha registrato e suonato in diretta radiofonica per le più importanti radio nazionali europee (BBC, ZDF, YLE, RAI etc). E’ Direttore dell’Accademia Hermans, con la quale ha lavorato con i più grandi solisti: il violinista Enrico Gatti, il soprano Roberta Invernizzi, il fortepianista Bart Van Oort.

La stagione organistica “Serate organistiche Leonardiane” vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da quest’anno di Monsignor Ennio Bezzone.

L’ingresso è libero ed i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente.

