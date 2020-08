Dopo mesi di stop il primo grande evento internazionale porta il nome della Città dei Fiori: sabato la 111ª edizione della Milano-Sanremo

Sabato prossimo Sanremo sarà protagonista del primo grande evento internazionale in Italia. Non ci sono maxi concerti, grandi appuntamenti sportivi, ma la Milano-Sanremo rappresenta il primo momento di visibilità per il nostro Paese dopo il lockdown. Ci saranno campioni da tutto il mondo e, soprattutto, le telecamere di tutto il mondo.

La 111ª sarà ricordata come un’edizione a dir poco travagliata già settimane prima dello start, a partire dallo spostamento di data dalla tradizionale primavera all’8 agosto, per concludere con la querelle che ha visto i Comuni del savonese autoescludersi dal tracciato con tutte le polemiche del caso. E anche questo, purtroppo, ha avuto un’eco internazionale. Ma la avrà anche il nuovo percorso della Classicissima, con un tragitto che permetterà al grande pubblico di conoscere tutta una zona del basso Piemonte e le vallate liguri non sempre agli onori della promozione turistica locale, nazionale e internazionale.

Resta di fondo il fatto che la Città dei Fiori, in attesa di un ritorno alla normalità che tanto manca, sarà nuovamente protagonista e sotto gli occhi delle telecamere propio nel momento clou della stagione estiva. Per contro, chi ha scelto di sottrarsi al percorso dovrà attendere il prossimo anno, sempre che RCS non stia già valutando la conferma del tracciato ‘alternativo’.