Sanremo: omicidio di corso Garibaldi, due arresti per la morte di Luciano Amoretti

È un sessantatreenne di Nizza Monferrato il killer di Luciano Amoretti, 76 anni, l'ex gioielliere assassinato nella notte tra sabato e domenica nel suo appartamento di corso Garibaldi a Sanremo. Gli agenti della squadra mobile coordinati dal commissario Giuseppe Lodeserto, lo hanno arrestato la scorsa notte insieme a un presunto complice di 50 anni, per ora accusato di concorso in omicidio.



L'uomo ha subito confessato il delitto. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti si sarebbe mostrato collaborativo e ha indicato il luogo in cui si trovava l'arma del delitto, un martello con cui Amoretti è stato ripetutamente colpito alla testa abbandonato vicino a un fiume nell'astigiano, insieme al cellulare della vittima.



Decisive, per l'individuazione dell'assassino, le telecamere di sorveglianza, definite dal procuratore capo Alberto Lari, all'avanguardia, ma soprattutto la testimonianza di un vicino di casa, che ha assistito alla lite tra i due e indicato che l'assassino indossava un paio di pantaloni gialli, di cui si è disfatto, particolare fondamentale ai fini dell'arresto.



Il movente, questioni economiche legate all'attività professionale dei due. Secondo la ricostruzione degli agenti della mobile, i due si sarebbero visti alle 21 di sabato alla stazione di Sanremo e si sarebbero diretti verso casa di Amoretti, dove avrebbero cominciato a litigare, fino al tragico epilogo.