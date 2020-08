Sanremo: chiedono soldi ai passanti fingendosi muti ma vengono aggrediti da un gruppo di veri muti (Foto)

Intervento di Polizia Municipale, Carabinieri e Croce Rossa questa sera per una rissa andata in scena in piazza Eroi, all’altezza della fontana di Siro Carli.

Vittime dell’aggressione un gruppo di stranieri che, fingendosi muti, chiedevano soldi ai passanti in zona. Pare che la cosa abbia scatenato le ire di una vera associazione di muti e da lì si sarebbe scatenata la zuffa.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno calmato gli animi per poi ricostruire l’accaduto. Presenti anche i Carabinieri oltre ai militi della Croce Rossa che hanno soccorso le persone rimaste contuse.