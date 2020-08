Bordighera: incendio di sterpaglie in località San Sebastiano, intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio di sterpaglie, questa mattina poco prima delle 6 a Bordighera, in località San Sebastiano.

Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia. L’incendio è sotto controllo anche se, per qualche minuto, i residenti della zona hanno temuto visto che si è pericolosamente avvicinato ad alcune abitazioni.

Non è da escludere che le fiamme possano essere sfuggito a qualcuno che stava bruciando delle sterpaglie in campagna.