Calcio, Serie D. Imperia, scatta la stagione 2020/2021 con l'inizio della preparazione pre-campionato

Il grande giorno è arrivato in casa Imperia.

Dopo aver effettuato una giornata, la scorsa settimana, di test atletici è il momento di scaldare i motori per la compagine neorazzurra, in vista della prossima stagione in Serie D.

Oggi pomeriggio il gruppo a disposizione del confermato mister Alessandro Lupo e dello staff tecnico (Matteo Fiani e Gianni Minori), si ritroveranno allo stadio 'Ciccione', quando alle 17 effettueranno il primo allenamento per dare via alla preparazione pre-campionato.

La rosa. Nell'attuale gruppo neroazzurro mister Lupo potrà affidarsi ad un collaudato gruppo di giocatori rimasti dalla scorsa stagione. Il tecnico avrà a disposizione i portieri Trucco, Dani e Cacciò; i difensori Scannapieco, Virga, Fazio, Mela e De Bode; i centrocampisti Fatnassi, Martelli, Sancinito, Giglio, Gnecchi; gli attaccanti Capra, Donaggio, Sassari, Minasso, Nastasi, Cassata e Calderone.

IMPERIA - LA ROSA ATTUALE 2020/2021

Portieri: Trucco, DANI, Cacciò

Difensori: Scannapieco, Virga, Fazio, Mela, DE BODE

Centrocampisti: Fatnassi, Martelli, Sancinito, Giglio, GNECCHI

Attaccanti: Capra, Donaggio, Sassari, Minasso, Nastasi, CASSATA, CALDERONE