Calcio. Ospedaletti, ufficializzato lo staff del settore giovanile

L'Ospedaletti ha ufficializzato la composizione dello staff che seguirà i calciatori del settore giovanile orange.

L’attaccante della prima squadra ed ex calciatore professionista, José Espinal, è stato confermato nella veste di responsabile dell’intero settore giovanile, mentre questa sarà la suddivisone dei tecnici per le differenti annate: Dino Bertazzon (2004), Roberto Biffi (2005), Vincenzo Stragapede (2006), Marco Anzalone (2007). Paolo Trucco sarà il preparatore atletico per tutte le annate. Due i preparatori dei portieri: Pietro Delfino e Alessandro Forte.

Per quanto riguarda, invece, il settore non agonistico, il responsabile tecnico sarà Ezio Caboni. I tecnici, invece, saranno: Marco Anzalone e Adriano Raffa per gli Esordienti 2008, Giuseppe Sangineto e Michele Borgna per gli Esordienti 2008, Roberto Fici e Paolo Ciarlo per i Pulcini 2010, Luca Barletta e il calciatore della prima squadra Valentino Cassini per i pulcini 2011/2012, Marco Stella e Ottavio Fassola per i Primi Calci.