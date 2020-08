Sanremo: successo per la personale di Sarah Melchiorre, a novembre una nuova mostra in Olanda per l'artista matuziana

Si è conclusa ieri la mostra personale “Emotion & Flower” di Sarah Melchiorre al Floriseum di Villa Ormond a Sanremo con un ottimo successo di pubblico e apprezzamenti al lavoro dell’artista. Sarah, artista e urbanista, nata a Sanremo, trasferitasi a Lucca e diplomata con il massimo dei voti al Liceo Artistico “A. Passaglia” di Lucca, indirizzo Architettura e Ambiente. Laureata nel 2018 presso la facoltà di Architettura di Firenze - Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio con 110 e lode e pubblicazione tesi.

Attualmente frequenta la specialistica del corso di Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio all’Università Firenze, aderendo al programma Double-Degree con l’università di Bordeaux Montaigne (Francia). Cresciuta artisticamente in Toscana, ha raggiunto la sua maturazione artistica esaltando il messaggio di ogni sua opera. Le teorie del colore enunciate da Kandiskij lʼaccompagnano e ne aumentano la comunicabilità delle emozioni vissute.



Artista selezionata da ArtID (www.artid.ch), azienda svizzera, per la certificazione digitale delle opere d’arte in tutto il mondo. La mostra personale sanremese è il preludio alla sua partecipazione dal 16 al 22 Novembre ad Amsterdam, alla Rutger Brandt Gallery.