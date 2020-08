Firmato l'accordo: Cala del Forte e Cantieri di Imperia collaborano per lo sviluppo del nuovo porto turistico di Ventimiglia

Venerdì scorso a Cala del Forte, il nuovo porto turistico di Ventimiglia di proprietà di Monaco Ports, negli uffici della direzione, Gian Battista Borea d’Olmo A.D. di Cala del Cala del Forte e Alessio Marziano, presidente del CdA dei Cantieri di Imperia, hanno firmato il contratto di subconcessione per l’affidamento della gestione dell’area del Cantiere Navale di Cala del Forte ai Cantieri di Imperia, alla presenza di Marco Cornacchia direttore del porto e di Giorgio Marziano consigliere d’amministrazione di Cantieri di Imperia.

“Siamo felici di iniziare questa collaborazione con i Cantieri di Imperia – ha dichiarato Gian Battista Borea d’Olmo – con questo accordo, l’esperienza e la professionalità dei Cantieri di Imperia saranno a disposizione per i clienti di Cala del Forte e non solo già a partire dall’inizio del 2021, quando il cantiere diventerà operativo. Nel frattempo noi prevediamo di cominciare a ospitare i primi yacht a partire dal prossimo mese di ottobre.”

“Essere stati scelti è una grande soddisfazione – ha detto Alessio Marziano, presidente del Cda de i Cantieri di Imperia, che ricopre anche il ruolo di presidente della sezione nautica da diporto di Confindustria Imperia - per noi questo accordo rappresenta un importante accreditamento nel settore da parte di una compagine societaria come quella di Monaco Ports, proprietaria di Cala del Forte, che ha elevatissimi standard di qualità. Li ringraziamo per aver riconosciuto il nostro valore al quale stiamo lavorando dal 1982 con grandi investimenti e soddisfazione da parte della clientela. Il nuovo cantiere navale potrà gestire alaggi e vari di imbarcazioni fino a 30 metri di lunghezza grazie a un travel lift con una portata fino a 180 tonnellate. Garantiremo operazioni di refitting e manutenzione ordinaria e straordinaria agli yacht e assistenza e servizi a tender, fuoribordo e toys".

Cala del Forte, il nuovo porto turistico di Ventimiglia di proprietà di Monaco Ports, è in fase finale di realizzazione con apertura prevista nel 4° trimestre di quest’anno. Dista 7,9 miglia dal Principato di Monaco, è costruito nel totale rispetto dell’ambiente per accogliere 178 imbarcazioni da 6,5 a 70 metri di lunghezza in assoluta sicurezza con accesso sorvegliato h. 24 e 70 videocamere a circuito chiuso. 577 i posti auto, 15.000 m2 di passeggiate e giardini, 35 i negozi (ristoranti, bar, uffici e servizi). Il cantiere navale (2700 m²) ha capacità di alaggio e varo di yacht fino di 30 metri Un numero limitato di posti barca è disponibile in concessione a 40 anni.