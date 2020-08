Il Lions Club Sanremo Host, per la seconda volta ritorna a fare la ‘Spesa Solidale’ per aiutare le famiglie che si rivolgono ai Frati della Mercede, all'Emporio Solidale e ai Cappuccini

We Serve: la solidarietà, il motore primario delle attività del Lions Club Sanremo Host, si è nuovamente realizzata nella giornata di mercoledì, quando i Soci hanno effettuato l'acquisto di derrate alimentari presso il grande magazzino Sogegross di Arma di Taggia, per un valore di oltre 1.000 euro.

Le derrate, grazie alla disponibilità del Presidente Roberto Pecchinino e dei Soci: Domenico Frattarola con la moglie Graziella, Enzo Benza, Oriana Ragazzo e Franco Ballestra, sono state poi consegnate ai Frati della Mercede, all'Emporio Solidale e ai frati Cappuccini.

Un'ennesima testimonianza della volontà di utilità sociale del Lions Club Sanremo Host, in questo anno particolare, dove i service sono stati destinati a sostenere la lotta al Covid-19 e a cercare di aiutare le strutture, dove ogni giorno si rivolgono centinaia di persone per chiedere aiuti per mangiare.

Anna Blangetti

(addetta Stampa L.C. Sanremo Host)