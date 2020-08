Trasporti, Gruppo Pd Regione Liguria: “Toti incapace. Con un contratto su 15 anni con Trenitalia non è in grado di mettere più treni”

“L’unico che si deve vergognare è Toti, un presidente di Regione incapace, che ha la delega per il trasporto regionale e non è in grado di aumentare i treni in Liguria”. A dirlo è il Gruppo Pd in Regione Liguria che replica alle affermazioni di Toti (QUI).

“Il trasporto ferroviario è ancora sotto il 100 % del periodo pre Covid - spiegano dal PD -. Toti ha fatto un contratto di 15 anni con Trenitalia e non è grado di chiedere e ottenere un maggior numero di convogli. E’ incapace e in malafede. Pensi alla salute dei viaggiatori e dei lavoratori delle ferrovie e la smetta di fare il venditore di tappeti. Se la sicurezza vale sull’alta velocità, deve valere anche sui treni regionali. In sostanza: più persone, più distanza e più treni che deve mettere la Regione. Qui casca l’asino di Toti”.