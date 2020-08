Riqualificazione del parco urbano, Imperia al Centro: 'L'amministrazione comunale ha stravolto il progetto. Ecco come doveva essere" (Foto)

"L'attuale amministrazione, emanazione naturale del padron sindaco, soffrendo platealmente del complesso di superiorità, oltre a reputare i cittadini di Imperia dei 'maiali', sicuramente li considera anche idioti. Perché è sicuramente su questa premessa che si basa la decisione dell'amministrazione di stravolgere il progetto di rifacimento completo del parco urbano ricevuto in eredità completamente finanziato, e convincere i cittadini dell’utilità di un progetto su un angoletto nascosto del parco, spendendo gli stessi soldi (1,7 milioni di euro)". Ci va già pesante 'Imperia al centro' dopo l'annuncio, da parte dell'amministrazione comunale del progetto di riqualificazione del parco urbano che interesserà l'area compresa tra il depuratore e i cantieri navali. Questo rappresenterebbe il primo step del più ampio progetto denominato “Parco dell'Energia”, da realizzarsi attraverso un partenariato pubblico-privato, per la completa riqualificazione dell'area.

"L'amministrazione si spende a magnificare opere stupefacenti, quali un parco delle energie, prosegue Imperia al Centro in una nota stampa, per cui ad oggi esiste solo una nebulosa 'raccolta dati'. Infatti, all'interrogazione redatta da Imperia al Centro dove si chiedevano esplicitamente le previsioni di spesa e i tempi per il rifacimento della restante parte del parco urbano, del parco delle energie ed i costi di manutenzione di entrambi, l'assessore Laura Gandolfo ha dato risposte evasive, senza alcun importo di spesa, liquidando gli approfondimenti richiesti con la seguente affermazione poco rassicurante: 'lo stato di attuazione si presenta ad oggi in corso di raccolta dati'. Se qualcuno si sta chiedendo cosa dovrebbe essere in realtà questo 'parco delle energia' che ha causato lo stravolgimento del progetto precedente, abbiamo quindi la risposta: il nulla".

Imperia al Centro prosegue il duro affondo nei confronti dell'operato della Giunta Scajola. "Questa amministrazione è talmente convinta di essere unica e speciale, continua la nota, che ritiene un bel progetto, sostenibile e duraturo che serva le reali necessità delle tantissime persone che quotidianamente frequentano il parco, troppo banale! Lasciamo dunque ai cittadini di Imperia alcune immagini del Parco Urbano che non vedremo mai, perché 'una pineta sul mare ce l'hanno tutti', citazione dell'assessore Laura Gandolfo".

Imperia al Centro mostra poi ai cittadini alcune immagini del progetto esecutivo, interamente finanziato per 1,7 milioni di euro, approvato nel 2018, "che potrebbe essere ad oggi già realizzato, se fosse stato appaltato subito invece di perdere due anni per stravolgerlo", ma anche quelle relative al rendering 'casalingo', per spiegare cosa potrebbe diventare una pineta sul mare 'modello Juan Les Pins'.