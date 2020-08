Regionali: mercoledì prossimo all'annonario, presentazione della lista 'Base Costituzionale'

Mercoledì prossimo, dalle ore 9.30 alle 12.30, all’ingresso del mercato annonario di Sanremo, Marika Cassimatis e Stefania Asplanato raccoglieranno le firme necessarie per la presentazione formale della lista 'Base Costituzionale', per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020.



