Sanremo: i due volti di Bravo Jazz incantano il pubblico di Villa Ormond (Foto e Video)

Anche Bravo Jazz si adatta alla perfezione nel lasciare la sede storica di San Costanzo per farsi abbracciare dalla calda atmosfera di Villa Ormond. Il live di Fabio Giachino trio e Miki & the Red Rockets feat. Filippo Cuomo Ulloa ha deliziato il pubblico presente nello splendido parco matuziano per una serata di grande jazz…e non solo.

Perché la rassegna negli anni ha saputo anche aprirsi ad altre sonorità, sempre all’insegna della grande musica.

E il pubblico ha apprezzato. Dal puro jazz del Fabio Giachino trio alle sonorità rock ’n roll e rockabilly di Miki & the Red Rockets feat. Filippo Cuomo Ulloa per un mix di suoni e colori che ha incantato il pubblico di Villa Ormond. E c’è anche chi, sempre seduto al posto come da norma, non ha resistito alla tentazione di ballare.

Si chiude così una due giorni di grande musica sul palco in mezzo al parco di Villa Ormond.



Un weekend iniziato venerdì sera con Beatrice Antolini per Rock in the Casbah numero 21 e proseguito ieri con la 7ª edizione di Bravo Jazz.



L’appuntamento è fissato per l’estate 2021. Nella speranza globale di un ritorno alla normalità, la speranza locale è di ritrovarsi a San Costanzo, la casa naturale di Rock in the Casbah e Bravo Jazz.