Sanremo: c’è un nuovo bar in città, ha aperto ‘Vice’ in via Gioberti. Ieri sera l’inaugurazione (Foto)

Grande festa ieri sera in via Gioberti per l’inaugurazione di ‘Vice’, il nuovo bar dei fratelli Luca e Mattia Diliberto. Tanti i ragazzi che hanno preso parte alla ‘prima’ del bar che animerà le serate sanremesi con il tradizionale aperitivo lungo con prodotti fatti in casa e ispirati al mondo dello street food.

Tutti i panini, infatti, saranno una rivisitazione del ‘cibo da strada’ molto in voga negli USA (pulled pork, pastrami sandwich e hot dog) tutti accompagnati da pane preparato appositamente per ‘Vice’ da una panetteria di Sanremo. Anche la preparazione della carne sarà artigianale con pastrami fatti in casa a lenta cottura.

Gli amanti della birra, inoltre, potranno scegliere tra quattro qualità di artigianali, una delle quali sarà rinnovata ogni mese.

‘Vice’ vi aspetta in via Gioberti nel cuore di Sanremo.

Fotogallery by Tonino Bonomo