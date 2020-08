Calcio. Imperia, Massimiliano Casella e Paolko Ornamento ricordano Rafael Baroni a un anno dalla sua scomparsa

Altri segnali forti in ricordo di Rafael Baroni, scomparso prematuramente un anno fa, la ASD Imperia in memoria del suo tesserato ritirerà la maglia numero 11, indossata da Rafael, in tutto il settore giovanile.

Hanno voluto ricordarlo anche gli ultimi due suoi allenatori, Massimiliano Casella e Paolo Ornamento, entrambi alla guida della formazione Juniores ASD Imperia quando Rafael era in attività.



"Sicuramente il ricordo è sempre vivo - è la prima frase di mister Casella - e pensando al ragazzo la prima cosa che mi viene in mente è il suo sorriso e la sua grande disponibilità. Tutti i suoi compagni gli volevano bene perchè era un ragazzo che si faceva voler bene. Io ho avuto la fortuna di seguirlo per un anno e lo vedevo soltanto sul campo da gioco, è sempre stato molto educato, dedito al lavoro, si impegnava molto sempre nel rispetto di tutti e questo la dice lunga sul tipo di educazione e professionalità che aveva Rafael".





"Io penso molto spesso a Rafael - il commento di Paolo Ornamento - credo che la sua corsa dopo il gol al "Ciccione" per venire ad abbracciarmi descriva al meglio il nostro rapporto. E' indescrivibile spiegare cosa si prova in questi momenti ma il mio pensiero nei suoi confronti è sempre presente così come credo lo sia anche per tutti gli altri allenatori e compagni che hanno avuto la fortuna di fare la sua conoscenza e passarci del tempo insieme".