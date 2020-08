Imperia: transito dei bus in Piazza Ricci, un cittadino chiede l'affissione degli orari

"Buongiorno. Da quando hanno riqualificato Piazza Ricci ad Imperia smontando il tendone del mercato coperto (non so se il Comune o chi di competenza) si sono dimenticati anche che su tale piazza transitano anche i Bus della Riviera Trasporti diretti sia in frazione Caramagna che in Alta Valle Prino con tutte le frazioni conseguenti. In questa benedetta piazza, è possibile far mettere un palo con tanto di orari di passaggio dei bus o si chiede troppo???? Grazie.

Gino Boffa".