Tennis: domani ultimo giorno del Torneo Open femminile di tennis "6° Trofeo Cactus Mania"

Si conclude domenica 2 agosto dalle ore 16 sui campi del Circolo Taggese Tennis di Taggia il Torneo Open femminile di tennis "6° Trofeo Cactus Mania" e il torneo di doppio femminile "1° Trofeo Raborn". Alla finale del singolo accedono le giocatrici Aurora Zantedeschi (Verona) che ha battuto in semifinale Anastasia Piangerelli (Chieti) 6/1 6/0 e Camilla Gennaro (Casale Monferrato) che ha battuto in semifinale Costanza Traversi (La Spezia) 6/4 3/6 6/2. Il doppio è ancora in fase di gioco. Le nostre giocatrici bene si sono comportate in particolar modo la Martina Reggi che è stata battuta agli ottavi proprio dalla finalista Camilla Gennaro e la Sofia Coati anche lei fermata agli ottavi battuta dalla Costanza Traversi. Alle finali, come di consuetudine, saranno presenti il Vice Sindaco Chiara Cerri, il consigliere delegato allo sport Raffaello Bastiani.