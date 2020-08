Beach Handball. Scatta un fine settimana importante a Ventimiglia: in scena il 1° Challenge Cala del Forte

Evento importante oggi e domani a Ventimiglia, dove al campo di Beach Handball situato sulla passeggiata mare Oberdan, andrà in scena il 1° Challenge Cala del Forte.

In questo sabato scenderanno in campo le 8 squadre Junior (under 13-15) che si daranno battaglia sulla sabbia ventimigliese per la Friendly Cup. Domani toccherà alle 12 compagini italiane e francesi della categoria Senior, dove da seguire ci saranno gli atleti della Pallamano Ventimiglia.

L'evento sarà coperto dalla televisione Legnano web, partnership della manifestazione e che durante l'arco della stagione riprenderà tutte le partite della Pallamano Ventimiglia durante il campionato francese.