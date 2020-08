Come si diventa bartender, la professione del momento

Sono tantissimi i ragazzi e le ragazze che sognano un lavoro come questo. Ma come si diventa bartender e quali sono gli step da seguire per diventare dei veri e propri professionisti?

Professione bartender: tutto quello che si deve sapere

Come detto, iscriversi a un corso professionalizzante è il primo passaggio necessario per sperare di entrare in questo settore così ambito. Si deve avere una buona motivazione, si deve affrontare il percorso di studi in maniera propositiva e con la giusta curiosità e attenzione. Sarà necessario imparare i cosiddetti trucchi del mestiere che sono sempre alla base di ogni tipo di mestiere e non solo di questo in particolare.

Scegliendo un buon corso, come quello suggerito in precedenza, si riuscirà a imparare tutto il necessario non solo per imparare a fare degli ottimi cocktail, ma per entrare nella mentalità di questo lavoro. Attenzione a scegliere solo scuole valide e in grado di fornire la migliore formazione possibile.

Apprendere i segreti dell’american bar, ma anche avere la possibilità di essere messi in contatto con delle realtà lavorative: una scuola che permette di fare tutto ciò è sicuramente quella giusta.

Ricordiamo sempre che la formazione di base è quello che serve a ogni aspirante barman, ma non solo. Serve un po’ di pratica perché solo lavorando sul campo si riesce a capire quali sono i gusti dei potenziali clienti, cosa serve per un cocktail perfetto e così via.

Bene, quindi, accertarsi che il percorso di studi prescelto per diventare dei professionisti del cocktail permetta di effettuare anche un periodo di stage in modo tale da riuscire a mettere sin da subito le “mani in pasta”.

Ricordiamo, inoltre, che spesso questa figura professionale deve lavorare in dei contesti decisamente stressanti. Spesso ci si ritrova a servire tante, tantissime persone nel giro di poche ore e per affrontare tutto questo serve un’ottima preparazione, una velocità e una passione che solo un periodo di stage e di lavoro sul campo possono garantire.