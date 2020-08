La campagna acquisti dell'Atletico Argentina non si ferma e continua con un'altro arrivo importante.

Per l'attacco il DS Denis Settime chiude per l'approdo in rossonero del promettente attaccante Alessandro Ferrigno, nella scorsa stagione al Taggia.

"Ringraziamo il Taggia Calcio, il Presidente Beppe Ghu e i dirigenti giallorossi per l'operazione", si legge sul sito ufficiale del club rossonero.