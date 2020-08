Sanremo: acqua non del tutto cristallina ai Tre Ponti, la segnalazione con foto di un lettore

"Gent.mo Direttore di SanremoNews,



Le invio queste foto che ho scattato oggi 1° agosto, ma avrei potuto scattarle in una qualsiasi giornata di luglio camminando su tutta la litoranea che costeggia i Tre Ponti. La domanda è: ma cosa sta succedendo al nostro mare?

I liquami, le continue bolle e schiumogeni vari, stanno facendo da padroni in tutta quest'estate che a giudicare da quanto si sente, doveebbe invece donarci un mare ‘cristallino’... invece, l'opposto.

Le persone che fanno il bagno in queste condizioni sono dei temerari, ma è certo che sia tutto a norma?

Certo che spiccano due bandiere blu ai Tre Ponti, ma siamo sicuri che non siano Bandiere di un altro colore?

E poi un ultimo quesito, è stato tolto il campetto di Beach Volley nella spiaggia dei Tre Ponti presumo per l'emergenza covid, ma al tempo stesso, dalla limitrofa ‘Buena Onda’ passando per il centro nevralgico de ‘il Cubo’ fino alla ex galleria FFSS, sembra di essere catapultati in un unico campo di beach-volley, ove per mia esperienza è divenuto impossibile, anche solo pensare di noleggiare un lettino, onde evitare le ‘sabbiature’. Tutto regolare?



Massimo".