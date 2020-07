Imperia ‘pianifica’ il futuro turistico: approvati in consiglio comunale il piano dei lidi e il piano regolatore portuale (Video)

“Si va a disciplinare dal punto di vista urbanistico- ci spiega il vicesindaco Fossati- cosa si fa e si può fare sulla costa di Imperia. La costa è il nostro nuovo futuro turistico e questi strumenti sono proiettati in questa direzione. Nel dettaglio il piano dei lidi disciplina tutto il fronte mare fatta eccezione per l’ambito portuale, porto di Posto Maurizio, parco urbano e porto di Oneglia. Esso individua una serie di piccoli volumi che potranno essere realizzati in funzione turistica come chioschi e piccoli ristoranti. Ne sono previsti alcuni e i più significativi sono quelli della nuova spiaggia che viene sull’argine destro del torrente Prino, sul tiro a volo, e zona Oneglia introdurremo un bar-ristorante sulla Rabbina e un’altro sull’Incompiuta che sarà molto quando passerà la ciclabile”.

Oltre al piano dei lidi è passato anche il piano regolatore portuale. Le principali novità riguardano calata Cuneo, dove sarà eliminata la struttura del mercato del pesce per essere spostata alla radice del molo. La concezione del nuovo porto di Oneglia, non senza le resistenze da parte della compagnia portuale Maresca, cambierà volto, assumendo una connotazione più turistica. La nuova 'Barcelloneta', è stata ribattezzata, richiamando il famoso porto di Barcellona. La parte dedicata ai pescherecci resterà, e sarà quella vicina ai Peri, mentre l'altra parte della calata sarà dedicata all'accoglienza di yacht. Il turismo, secondo il piano dell'amministrazione, sarà la vera novità con la nascita di locali per la movida e spazi per eventi e manifestazioni all'aperto. A Porto Maurizio, le novità riguarderanno calata Anselmi, dove sarà ricavata un'area parcheggio, e il molo lungo, alla cui sommità nascerà una 'piazza del mare'. Un'altra novità, sarà una nuova spiaggia al parco urbano.