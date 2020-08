Beach Handball. Grande evento nel fine settimana a Ventimiglia: c'è il 1° Challenge Cala del Forte

Fine settimana tutto da seguire al campo di Beach Handball di Ventimiglia situato sulla passeggiata mare Orbedan,, dove andrà in scena sabato il 1° Challenge Beach Handball Cala del Forte.

Sabato 1 agosto scenderanno in campo le squadre Junior (under 13-15) dalle 10 alle 18 per la Friendly Cup. Domenica 2 agosto toccherà alle compagini Senior sempre dalle ore 10 alle ore 18. Saranno 20 le squadre italiane e francesi iscritte: 12 Senior e 8 Junior.

In casa Pallamano Ventimiglia c'è da registrare il ritorno in campo di Alessio D'Attis, con Benini.

L'evento sarà coperto dalla televisione Legnano web, partnership della manifestazione e che durante l'arco della stagione riprenderà tutte le partite della Pallamano Ventimiglia durante il campionato francese.