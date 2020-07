Taggia: stasera in piazza Farini va in scena lo spettacolo ‘Odi Et Amo' (L'Amore al tempo degli Dei)

‘Odi Et Amo’ (L'Amore al tempo degli Dei) è il titolo dello spettacolo che andrà in scena stasera a Piazza Farini a Taggia alle ore 21.30 con gli attori de teatro dell'Albero e il Quartetto 900. Musica e Teatro con Gianni Martini, Massimo Dal Prà, Mauro Parrinello, Mirco Rebaudo, Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino per la regia di Edoardo Siravo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

"‘Odi et amo’, è una celebre frase di Catullo che ci è piaciuta per dare il nome a questo spettacolo e rappresenta non solo una geniale autobiografia scritta su una lapide, ma pure una riflessione straordinaria sul grande tema dell’amore, così dibattuto e cruciale sia nella letteratura greca che nella cultura e nel mondo romano.

Il nostro percorso si snoderà attraverso le opere più significative e mirabili dell’antichità, talvolta meno note al grande pubblico, per rivivere emozioni antiche, remote, per risalire il fiume dei segni che ci arriva da civiltà di cui noi siamo eredi diretti, per cogliere profondamente la visione dell’amore, del sentimento, della vita di quei tempi".