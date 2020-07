Dopo 9 lunghi anni di attività ha chiuso ieri sera il ‘Pili’ bar di via Gioberti, un punto di riferimento per molti giovani (e non solo) di Sanremo.

Con una grande festa in musica i tanti amici del ‘Pili’ si sono salutati per l’ultima volta con una serata di musica, festa e divertimento. Il bar riaprirà ora con un nuovo nome e una nuova gestione.

Commosso e sentito il saluto di Elisa ai suoi clienti: “Mi mancheranno un sacco…”.

Le immagini della serata nella fotogallery firmata da Tonino Bonomo