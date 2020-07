Sanremo: Palasalute di via S. Francesco, un lettore lamenta lo stop ai lavori

"Vorrei solo ricordare che da anni a Sanremo esiste un'incompiuta che è degna della peggiore Italia: non è necessario andare al Sud per vedere devastazioni urbane: nella nostra città già devastata in passato, che ha fatto scrivere a Calvino ‘La speculazione edilizia’, esiste il dimenticato Palasalute in via S. Francesco. Edificio di uno squallore aberrante con la facciata a chiazze che sembra ispirarsi al meglio dell'architettura bulgara o rumena per dimensioni, i cui lavori di completamento sono fermi da anni... perché prima di pensare all'Ospedale unico non portiamo a termine le opere iniziate sempre con i soldi dei cittadini?".