Un documentario storico sull'arrivo dell'acqua a Sanremo

Un'altra perla preziosa tratta dal grande archivio realizzato da Roberto Pecchinino è il suo documentario sulla storia di un bene prezioso: l'arrivo dell'acqua a Sanremo.

Con l'arrivo dell'acqua a Sanremo, sono nati i grandi Alberghi e lo sviluppo della floricoltura ha avuto un forte incremento assieme alll'arrivo in città di un turismo internazionale. Grazie a Sindaci lungimiranti come Orazio Raimondo, Bartolomeo Asquasciati e Siro Andrea Carli Sanremo era diventata "La Perla della Riviera Ligure". Un documentario che ripercorre la storia del passato e la nascita dell’AMAIE, azienda municipalizzata che da decenni gestisce l’erogazione dell’acqua e che negli ultimi anni ha anche avuto un enorme sviluppo in tema di energia elettrica.

Il video è visibile anche a questo link: https://vimeo.com/440163212

Sarà l’occasione per conoscere ulteriormente la nostra storia e le nostre radici culturali in un percorso pieno di curiosità, riscoprendo le "Fontane di Argallo e Vignai" che ho battezzato come le "Piramidi di Sanremo": dei veri gioielli di architettura, realizzate in pietra, da maestri scalpellini. Un tesoro sconosciuto, che fa parte del grande patrimonio dell'Amaie come la spettacolare diga del Tenarda. Il documentario vi porterà a scoprire la vera storia di Sanremo e delle sue bellezze dimenticate.