Bordighera: martedì scorso raccolti 700 euro per i ragazzi diversamente abili dal Leo Club Sanremo

Il Leo Club Sanremo ha organizzato martedì scorso un evento insieme alla Leo Advisor Marzia Baldassarre. Sulla spiaggia dell'Hotel Parigi di Bordighera è stato allestito un aperitivo con ricco buffet a cui hanno partecipato una sessantina di persone, soprattutto ragazzi, amici dei Leo.

Hanno partecipato il Lions club Sanremo host (lions padrino dei Leo di Sanremo) erano presenti il Presidente Roberto Pecchinino, il Segretario e la Leo Advisor Marzia Baldassarre. Hanno anche partecipato i Lions Matutia, erano presenti: il Presidente Gianni Ostanel, Sara Muia' (Cerimoniere Distrettuale) e Roberta Rota. E' anche stata organizzata una pesca di beneficenza.

Una serata per raccogliere fondi e aiutare i ragazzi diversamente abili attraverso l'ippoterapia: molti i partecipanti, e oltre 700 euro raccolti. Al termine la Presidente Rossella Gazzolo, soddisfatta per il risultato, ha ringraziato tutti i presenti ed in particolar modo la Leo Advisor per il grande aiuto fornito per la riuscita dell'evento.