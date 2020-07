Sanremo: ruba una moto durante il periodo di affidamento in prova, la Polizia riconosce e arresta uno straniero

Uno straniero di 39 anni, pluripregiudicato e noto alle forze dell’ordine perché dedito sia a reati contro il patrimonio sia allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dagli agenti del Commissariato di Sanremo per non aver ottemperato all’obbligo di buona condotta in seguito alle decisione del Tribunale di Sorveglianza che lo aveva affidato ai servizi sociali in alternativa allo sconto di una precedente condanna ad 1 anno e 7 mesi per violazioni in materia di stupefacenti, commessi nel 2018.

Intorno alle fine di giugno, gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato, dopo essersi attivati per una denuncia di furto di uno scooter modello ‘T-max’ parcheggiato in via Martiri, hanno visionato le immagini del sistema cittadino di videosorveglianza dove è stato possibile accertare che il presunto autore se ne era impossessato senza alcuna esitazione per poi cederlo, dopo pochi minuti ad altre persone, rimaste sconosciute, verosimilmente da lui contattate per 'monetizzare' il furto appena commesso.

Grazie alla tempestività e alla conoscenza del territorio, oltre che alla conoscenza delle abitudini ed al modus operandi dello straniero, gli agenti hanno subito riconosciuto nell’uomo l’autore del furto e lo hanno segnalato alla Procura della Repubblica. Nell’attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica, tenuto conto dei suoi gravi e numerosi precedenti e dell’assenza di qualsiasi rispetto dei benefici a lui concessi, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha provveduto immediatamente ad interrompere l’affidamento in prova disponendone l’accompagnamento in carcere.