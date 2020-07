Sanremo: mare sporco da giorni ai 'Tre Ponti', sopralluogo della Guardia Costiera e verifiche di Riveracqua (Foto e Video)

Le foto e le immagini sono eloquenti e, come confermato da molti bagnanti che frequentano la zona, la sporcizia è presente da diversi giorni, creando non poche perplessità ai ‘Tre Ponti’ di Sanremo.

Quest’oggi abbiamo verificato di persona e, come confermano le foto, la situazione non è delle migliori con liquami ed immondizia che galleggia in acqua e che non fa certo bene all’immagine della zona. Proprio per questo, dopo il sopralluogo, abbiamo informato la Guardia Costiera di Sanremo che è intervenuta in pochi minuti con la motovedetta che ha pattugliato la costa.

Dai primi riscontri è stato confermato che non si tratta di liquami o materiale di vario genere che arriva da imbarcazioni o navi in transito. Anche al largo non ci sono riscontri su inquinamenti di vario genere, così come nelle zone vicine ai Tre Ponti, dove l’acqua risulta pulita.

La Guardia Costiera ha anche interpellato Rivieracqua, che ha già fatto scattare una serie di controlli sugli impianti di sollevamento ma, al momento non viene fatta alcuna ipotesi in merito. Non dovrebbe essere un problema derivante dalla fognatura, visto che il materiale non è maleodorante. Nelle prossime ore la Capitaneria e Rivieracqua cercheranno di scoprire di cosa si tratta.