Arma di Taggia: 12 nuove telecamere per la videosorveglianza sulla pista ciclabile e sul lungomare

Cinque telecamere inquadreranno la pista ciclabile. Sono state finanziate con il bando regionale per la richiesta di investimenti nella sicurezza integrata, attraverso un progetto intercomunale. Un'opportunità colta da Taggia ma anche Sanremo (Capofila) e Ospedaletti. Il costo complessivo preventivato è di 60mila euro, 15mila solo per il tratto armese (diventati 14mila grazie ad un'aggiudicazione con ribasso ndr).

Le altre telecamere, invece, sono state destinate alla zona sul mare, in particolare per l'area delle spiagge. Una spesa che rientra nel finanziamento ottenuto dal Comune con il progetto Estate Sicura.

Ad esempio sul lungomare e nella zona delle spiagge dove in estate si sono puntualmente registrati episodi di danneggiamento alle proprietà pubbliche. Sulla ciclabile il discorso è diverso. Qui mancava completamente una infrastruttura di controllo. Con le nuove telecamere, il Comune non punta all'eliminazione di queste problematiche ma se non altro a scoraggiare comportamenti che potrebbero anche creare danni economici per l'ente.