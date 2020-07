CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 30 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Arena Smeraldo di San Bartolomeo al Mare



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA FAMIGLIA ADDAMS - 21.15 – di Conrad Vernon, Greg Tiernan - con le voci di Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Berté – Animazione/Commedia - "La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi ‘consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana’. Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- JUDY – ore 21.20 – di Rupert Goold - con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon – Biografico/Drammatico/Musical - "L'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- 18 REGALI – 21.15 – di Francesco Amato - con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri – Biografico/Drammatico - "Elisa aveva solo quarant'anni quando un male incurabile l'ha tolta all'affetto dei suoi cari, a suo marito e alla sua famiglia, alla sua bambina di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, Elisa ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età. 18 regali, anno dopo anno, per la sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza spirituale, per farle capire che l'amore non si ferma davanti a nulla. Bambole, giochi, libri, vestiti, un mappamondo di sughero con l'indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- RICHARD JEWELL – ore 21.15 – di Clint Eastwood - con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis - Biografico - "La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l'esistenza: avendo scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese l'iniziativa di far evacuare l'intera zona, incassando i complimenti di tutti. Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale. Nemmeno la scoperta del vero colpevole, Robert Rudolph, e la caduta di ogni accusa a suo carico avrebbero riparato al danno che Jewell subì. Morì nel 2007 a soli 45 anni…”

Voto della critica: ****



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it