Ciclismo. Caos Milano-Sanremo, Oliviero Troia sarà ai nastri di partenza: "Sono un po' triste, ritengo questa decisione non giusta"

Ai nastri di partenza della Milano-Sanremo, un'edizione molto particolare che ha anche cambiato tracciato, ci sarà il bordigotto Oliviero Troia.

Il tesserato UAE Emirates giudica la decisione presa con un pizzico di rammarico: "Sono un po' triste che purtroppo la corsa non passa nel percorso originario come fin ora in tutta la storia è passata - ci sottolinea il bordigotto - e non sarà la solita Milano-Sanremo.

Ritengo questa decisione non giusta per molti fattori: questa è una classica monumentale e al mondo ce ne sono solo cinque. Per tutta la storia della Milano-Sanremo anche in guerra il percorso non è mai rimasto invariato. Sarebbe stato bello poter fare il tratto di Genova-Sanremo ad agosto con la gente in spiaggia credo che poteva essere un bello spettacolo per tutti".

Il campione di Bordighera analizza poi il nuovo tracciato: "Penso che evitando i famosi capi a mio parare sarà più facile".