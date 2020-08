Calcio, Serie D. Imperia, mister Alessandro Lupo carico per l'inizio della nuova stagione: "E' come se non ci fossimo mai fermati. Il mercato? Fiducia nel gruppo che ho a disposizione"

L'Imperia nei giorni scorsi si è ritrovata al campo 'F. Salvo' ai Piani per i test atletici in vista della preparazione, che per la Prima Squadra neroazzurra scatterà lunedì 3 agosto alle 17.00 allo stadio 'Ciccione'.

Abbiamo intervistato mister Alessandro Lupo, tecnico confermato in panchina con il suo staff (Matteo Fiani e Gianni Minori) che è soddisfatto per come la squadra ha reagito ai test:

"E' come se non ci fossimo mai fermati - ci ha dichiarato mister Lupo - il gruppo è più o meno l'ossatura della scorsa stagione tranne De Bode e qualche giovane. C'è tanto entusiasmo, i ragazzi hanno risposto ai test atletici in maniera molto positiva".

Nuovi rinforzi in vista del campionato? Mister Lupo risponde così: "In questo momento il mercato è chiuso, stiamo solo allerta ci fosse qualche giovane interessante. La nostra politica è quella di tenere ragazzi del posto e la portiamo avanti: sono molto fiducioso nel gruppo che ho a disposizione".

Il tecnico ricorda il giovane Rafael Baroni, promessa delle giovanili neroazzurre e scomparso un anno fa: "Vorrei fare un ricordo di Rafael Baroni, con un grande abbraccio alla sua famiglia".