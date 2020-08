Calcio giovanile. Ventimiglia, gli Esordienti 2008 sono stati affidati a Romano Bellavita ed Enzo Plateroti

Romano Bellavita ed Enzo Plateroti alleneranno gli Esordienti 2008 del Ventimiglia Calcio nella prossima stagione.

Continua a prendere forma lo staff tecnico che si occuperà del settore giovanile granata. Gli Esordienti 2008 sono stati affidati a due allenatori esperti, ma anche all'avanguardia, come Romanino Bellavita ed Enzo Plateroti.

"In panchina Bellavita e Plateroti sono due certezze per il semplice fatto che di calcio ne hanno masticato parecchio entrambi, ma chi li conosce sa che hanno ancora i denti forti, per continuare a farlo - sottolineano dal sodalizio granata - ma il loro punto di forza è che oltre ad attingere dalla loro vasta esperienza si documentano ed aggiornano in maniera accurata e riescono a trasmettere ai ragazzi la grinta e l’entusiasmo indispensabili per raccogliere i risultati e le soddisfazioni che in una categoria come quella degli esordienti sono basilari".