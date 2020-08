Calcio. AIAC Imperia, il Presidente Vincenzo Stragapede si complimenta con Nicholas Deplano: "Esempio per tutti, è il nostro campione"

Nei giorni scorsi il Presidente dell'AIAC Imperia, Vincenzo Stragapede, è stato in quel di Badalucco per premiare Nicholas Deplano per il superamento del corso allenatori.

"In qualità di Presidente AIAC Imperia esprimo i mie complimenti vivissimi a Nicholas, perchè ha portato a termine un corso lungo, difficile e con il problema del Covid-19 che ha cambiato la sua modalità nell'affrontarlo online. Nonostante questo non si è mai dato per vinto, cercando di dare ancora di più. Lui deve essere un esempio: è il nostro campione a livello locale".

"Io ho insistito tantissimo che Nicholas partecipasse al corso, venendo trattato come tutti gli altri. Questo deve far capire che non bisogna mai fermarsi davanti a nessun ostacolo. E' riuscito a studiare, prendere appunti, essere presente, rispondere perfettamente alle domande ed interagire con i docenti e tecnici oltre ad eseguire sul campo le esercitazioni tecnico tattiche che venivano proposte dal docente di Coverciano".

"Lo ringrazio, perchè per me è da esempio. Sono veramente contento e gli auguro un futuro roseo sui campi. Premiarlo mi ha fatto un enorme piacere, commuovendomi: sono quelle cose che ti entrano nel cuore e non escono più".