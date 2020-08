Atletica: Davide Re ieri in gara sui 200 metri a Sanremo "Stiamo vivendo una stagione particolare, mi preparo per le Olimpiadi" (Foto e Video)

Il campione imperiese Davide Re alla gara organizzata ieri pomeriggio dalla Maurina Imperia al campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo. L’atleta delle Fiamme Gialle, in vacanza nella sua Imperia per alcuni giorni, non ha voluto mancare alla gara organizzata dalla sua prima società.

Ha corso i 200 metri anche se la sua specialità sono i 400. Ha fatto segnare un tempo di 21.71 ieri sera, superiore al suo primato personale sulla distanza, fissato a 20.69 nelle scorse settimane a Rieti. Non fa certo testo anche perché ha corso in tranquillità e senza forzare più di tanto.

“La pista è molto bella – ha detto – e mi faceva piacere essere qui oggi. Stiamo vivendo una stagione particolare e stiamo riprogrammando tutto il periodo gare, trovando nuovi obiettivi e stimoli, dopo l’annullamento di Mondiali ed Europei. Abbiamo deciso di puntare più sulla velocità per migliorare i 400. Oggi ero un po’ sottotono ma anche in virtù del grande lavoro di lunedì”.