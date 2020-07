Pronto il primo Codice delle leggi in materia di sanità della Regione Liguria: ultima parte del percorso di riforma della Giunta

“L’obiettivo di questo percorso, che sono fiera di aver portato a termine nell’arco del mandato e che si è basato fin da subito sull’ascolto di tutte le persone e categorie coinvolte – osserva la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – è stato individuare un assetto organizzativo del sistema senza sacrificare le 5 Asl, in una regione che per dimensioni sulla carta è grande come una Asl di altre regioni, ma in cui i cittadini che vivono tra entroterra e grandi città hanno bisogno di non perdere importanti riferimenti. La nascita di Alisa sintetizza queste esigenze. L'efficientamento del sistema, la costante valorizzazione dei suoi professionisti e delle nostre eccellenze di rilievo nazionale e internazionale si scontrano con la riduzione del fondo sanitario nazionale, ma grandi passi in avanti sono stati comunque fatti per offrire ai cittadini risposte efficaci ed efficienti ai loro bisogni di salute e, al contempo, omogenee su tutto il nostro territorio. Tra i punti cardine del percorso di riforma c’è stata anche la valorizzazione delle professioni sanitarie, con la nascita di un coordinamento ad hoc per dar voce alle loro istanze, e in particolare del ruolo dell’infermiere, con l’apertura di reparti a conduzione infermieristica in diversi ospedali liguri e l’istituzione, tra i primi in Italia, del master per infermiere di famiglia e di comunità”.