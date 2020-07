Nessun controllo sierologico sul personale delle pulizie impiegato all'ospedale di Sanremo, l'Asl: “Spetta all'azienda”

Mentre il Governo annuncia l’estensione dello stato di emergenza Covid fino a ottobre, alla nostra redazione arriva una segnalazione destinata a generare non poche polemiche nel mondo della sanità locale.

Un operatore di un’impresa di pulizie in servizio all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo ci confida che nessun dipendente è mai stato controllato con test sierologici né durante le fasi più acute dell'emergenza né nelle settimane successive. Una situazione di potenziale pericolo su più livelli: sia per la salute degli addetti alle pulizie che per i pazienti ricoverati all’interno della struttura.

“Nessuno ci ha fatto fare delle analisi, anche durante l’emergenza - ci racconta l’operatore - entravo e uscivo dall’ospedale come volevo, avevamo le protezioni ma non ci hanno fatto nessun tipo di controllo e anche i sindacati ci hanno detto che non potevano fare niente. Non so di chi fosse il compito di controllare. Ora penso che in caso di un altro lockdown non mi renderò disponibile per il servizio”.

La situazione che ci è stata disegnata dalla testimonianza dell’operatore delle pulizie fa il paio con quanto abbiamo potuto testimoniare in prima persona ieri. In occasione di una conferenza stampa siamo stati invitati nella sala biblioteca dell’ospedale ‘Borea’ e all’ingresso nessuno ci ha misurato la temperatura. Episodio a dir poco particolare se si considera che in questo periodo anche per accedere a un qualsiasi ufficio pubblico (e in alcune occasioni anche agli eventi o al cinema) è obbligatorio misurare la febbre.

Abbiamo quindi chiesto all’Asl spiegazioni sia in merito al trattamento degli addetti alle pulizia sia per la mancata misurazione della temperatura all’ingresso dell’ospedale. “L’accesso negli ospedali di Asl1 è regolamentato da apposita procedura - spiega l'azienda sanitaria in merito alla mancata misurazione della temperatura all'ingresso - per quanto riguarda l’ospedale di Sanremo, essendoci più ingressi, il controllo della temperatura agli utenti viene fatto in sede di accesso ai reparti (nel caso di accesso da parte di visitatori di pazienti ricoverati, l’accesso viene concordato previo contatto telefonico con reparto di degenza ed è consentito ad un solo visitatore alla volta, in base alla preventiva valutazione del singolo casi clinico) e in sede di accesso agli ambulatori (si ricorda che di norma non è ammessa la presenza di accompagnatori salvo casi specifici e anche questi accessi avvengono solo su prenotazione, ovvero su appuntamento). Tutti gli utenti che accedono negli ospedali devono essere muniti di mascherina. Si ricorda inoltre che resta inibito l’accesso a tutti i reparti Covid 19 e agli accompagnatori nelle aree di emergenza”.

“Per quanto riguarda la segnalazione circa i controlli sul personale della ditta pulizie (test, tamponi) - aggiunge l’Asl - la valutazione spetta al medico competente della ditta stessa e al datore di lavoro l’attuazione dei protocolli di sicurezza”.