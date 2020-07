Lunedì l’inaugurazione del nuovo ambulatorio mobile a Coldirodi. L’annuncio di Sonia Viale a ‘2 ciapetti con Federico’

Si terrà lunedì prossimo la presentazione del nuovo servizio di ambulatorio mobile presso la frazione sanremese di Coldirodi. L’annuncio è stato dato ieri da Sonia Viale, vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla sanità, durante la puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’.

“Da parte dell’Amministrazione Comunale di Sanremo era giunta al richiesta di avere un ambulatorio mobile nella frazione di Coldirodi – ha spiegato - Con la Asl 1, pur con le varie difficoltà procedurali, si è riusciti ad avere un’ambulanza mobile attrezzata, per effettuare visite e prelievi a bordo in maniera itinerante sul territorio della provincia di Imperia. In questa maniera si offre quindi la possibilità, all’entroterra e alle frazioni, di avere un servizio ad orari dedicati vicino a casa. Se da un lato gli ospedali devono offrire un’alta innovazione tecnologica ed una professionalità data anche dai grandi numeri, quella che deve essere rafforzata è la parte territoriale, come appunto i servizi ambulatoriali. Questo è importante anche in previsione dell’ospedale nuovo”.

