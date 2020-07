Liguria Popolare e Forza Italia insieme, Bissolotti: “Grande soddisfazione per l'accordo”

Liguria Popolare e Forza Italia correranno insieme alle prossime elezioni regionali. Antonio Bissolotti, Vice Presidente di Liguria Popolare, commenta così la notizia: “Esprimiamo grande soddisfazione nell’apprendere del raggiunto accordo per una lista unica tra Liguria Popolare e Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali. Nei giorni scorsi il Coordinamento di Liguria Popolare Sanremo aveva deliberato all’unanimità il sostegno ad una ipotesi collaborativa tra i due soggetti politici basata su pari dignità nel simbolo e con la divisione paritaria dei candidati nei vari collegi regionali. Ringraziamo Maurizio Lupi ed Andrea Costa che con pazienza e determinazione hanno raggiunto il risultato sperato. Si tratta ovviamente di una alleanza elettorale dove i due soggetti politici mantengono la propria identità. Per quanto riguarda il collegio di Imperia Liguria Polare esprimerà come candidati un uomo ed una donna garantendo così la parità di genere”.