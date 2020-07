Sanremo: lunedì alla Mondadori Bookstore l'incontro con Stefano Conti, autore del nuovo romanzo “Seguimi se vuoi”

Dopo il successo di “Io sono l’imperatore”, Stefano Conti torna in libreria con un nuovo romanzo “Seguimi se vuoi” (Affinità Elettive ed., 2020).

L’autore sarà presente alla libreria Mondadori Bookstore di Sanremo lunedì 3 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 23.30 per firmare le copie del romanzo e incontrare i lettori.

IL LIBRO

A Lisbona viene trovato il corpo senza vita del capo di una setta oscura. Dietro alla misteriosa morte un ordine militare cristiano e un’organizzazione pagana accomunati dalla stessa missione: la ricerca di un oggetto sacro e ritenuto di grande potere, il Graal. La preziosa reliquia, cercata per secoli dai templari, riporta un’iscrizione che potrebbe cambiare la storia del cristianesimo.

Dopo 10 anni torna con una nuova indagine il bancario detective Francesco Speri, coinvolto dalla sua amata Chiara, ricomparsa dopo anni di silenzio. I due protagonisti condurranno il lettore in un viaggio nello spazio e nel tempo tra siti archeologici slavi, castelli della Germania nazista e luoghi affascinanti dell’Italia medioevale.

Una lettura consigliata per la grande capacità dell’autore di intrecciare vite, amori, passioni e misteri.

Per info: www.stefanoconti.org