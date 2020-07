Sanremo: domani sera al Pico de Gallo cena-spettacolo con il regista e sceneggiatore Matteo Vicino

Domani torna l'appuntamento con le serate del Pico de Gallo all'insegna della buona cucina e del divertimento. Sempre nel rispetto delle norme.

La cena di domani sera sarà accompagnata dal regista e sceneggiatore Matteo Vicino. Attore comico, vincitore del Festival Internazionale di Londra, Lisbona, Philadelphia con il film 'Lovers' è anche autore di commedie di successo come 'Outing fidanzati per sbaglio' con Giulia Michelini e Nicholas Vaporidis.

La serata, inoltre, sarà anche un omaggio alla musica italiana anni '80 e alle notti estive in spiaggia.

Appuntamento dalle 19 con l'aperitivo accompagnato dalla selezione musicale di Luca LyJ Longofilo.



Da non dimenticare la novità dell'estate 2020: il Pico Centrale vi aspetta tutte le sere in spiaggia per deliziare il vostro palato.

Per info e prenotazioni: +39 0184 574345