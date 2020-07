Sanremo: applausi a scena aperta ieri sera per Andrea Vitali ai 'Martedì Letterari' del Casinò

Applausi scroscianti per Andrea Vitali ieri sera al Teatro del Casinò. Lo scrittore ha ripercorso con Marzia Taruffi i momenti più salienti della sua carriera: dalla scelta tra medico e giornalista al suo amore per il lago alla creazione dei suoi personaggi e delle sue articolate storie. Al centro dell’attenzione il suo ultimo libro “Un uomo in mutande” (Garzanti).

Vitali ha preannunciato di stare ultimando il quarto libro della saga del giovane maresciallo Maccadò: “Uscirà in autunno - ha detto - finalmente nascerà il primogenito del maresciallo". In apertura ha portato il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore alla Cultura Silvana Ormea. Ha partecipato l’attore Elio Marchese.

“Vitali appartiene a quella categoria di pochi eletti capaci, con la propria penna, di far ritmare l’elettrocardiogramma di ogni lettore" (Il Messaggero).