Questa sera a Riva Ligure comincia la rassegna Bimbumbam con il Mago Zimba

Prende il via, questa sera, la rassegna Bimbumbam 'Estate dei bambini a Riva Ligure', la prima delle serate programmate dall’Amministrazione Comunale di Riva Ligure sul palco allestit in Piazza Ughetto dove si potrà assistere a spettacoli di vario genere. La magia, la comicità e l’arte circense saranno i protagonisti, suddivisi nelle varie serate, che intratterranno sicuramente i più piccini ma anche i 'grandi' che vorranno passare una serata ritornando bambini. Si inizia con il grande mago illusionista Stefano Vagnoni, che sotto le vesti del Mago Zimba, a partire dalle ore 21.15 circa proporrà uno spettacolo interattivo in cui il pubblico verrà coinvolto attraverso magia, gags, gafs ed esperimenti tecnologici a rendere il mondo un luogo più divertente, ospitale e giocoso.



La rassegna si inserisce nel quadro delle numerose iniziative volute dall’amministrazione del Sindaco Giorgio Giuffra per animare le serate estive di Riva Ligure. L’assessore al turismo Francesco Benza, sottolinea “la volontà di continuare a proporre eventi che, ogni anno devono offrire delle novità, attuando la volontà dell’amministrazione comunale, di aumentare l’offerta turistica oltre che cercare di fidelizzare la nostra utenza facendo in modo che attraverso un’esperienza positiva permanga la voglia di continuare a frequentare Riva Ligure”.